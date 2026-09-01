Rusya'nın Otomotiv Stratejisi 2035 - Son Dakika
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Rusya'nın Otomotiv Stratejisi 2035

Rusya\'nın Otomotiv Stratejisi 2035
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Rusya, 2035'e kadar otomotivde %80 bağımsızlık ve ihracatı artırmak için yeni strateji belirledi.

Rus hükümeti, otomotiv endüstrisinin 2035 yılına kadar geliştirilmesine yönelik güncellenmiş stratejiyi onayladı. Stratejinin uygulanmasıyla 2030 yılına kadar teknolojik bağımsızlık oranının binek otomobillerde %80, ticari araçlarda %90 olması hedefleniyor.

Rusya Birinci Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, stratejinin temel amacının otomotiv üretim kapasitesinin en üst düzeyde kullanılması olduğunu belirtti. Stratejiye göre araç ihracatının 2026'da yaklaşık 29.700 adet, 2030'da 49.700 adet ve 2035'te 69.700 adete ulaşması öngörülüyor.

Hedef pazarlar arasında komşu ülkeler, Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika yer alıyor. İhracatı desteklemek için nakliye maliyetlerinin kısmen karşılanması, sübvansiyonlu krediler, yabancı pazarlarda talebin artırılması ve gümrük düzenlemeleri gibi önlemler uygulanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, İhracat, Ekonomi, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Rusya'nın Otomotiv Stratejisi 2035 - Son Dakika

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