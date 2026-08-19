Sainz, Williams ile 2027'ye Kadar Anlaştı - Son Dakika
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Sainz, Williams ile 2027'ye Kadar Anlaştı

Sainz, Williams ile 2027\'ye Kadar Anlaştı
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Carlos Sainz, Williams ile uzun dönem sözleşme imzalayarak takım içinde güven oluşturdu.

Carlos Sainz, Williams'ta kalmak için çok yıllık bir sözleşme imzaladı ve 2027 sürücü kadrosunu Alex Albon ile birlikte tamamladı. Ferrari'den 2025'te katılan İspanyol yarış galibi, Williams'ın bu sezonki zorlukları nedeniyle Red Bull ve Alpine ile anılıyordu. 11 tur sonrasında Sainz'ın sadece altı puanı bulunuyor.

Albon'un sözleşmesini uzatmasından bir gün sonra, 31 yaşındaki Sainz da takım patronu James Vowles'a ve Williams'ı ön sıralara taşıma hedefine güven gösterisi olarak sözleşme imzaladı. Sainz, "Bu takımı oluşturan insanlara, hem fabrikada hem pistte, arka planda yapılan yatırımlara ve sıkı çalışmaya gerçekten inanıyorum. Williams'ı ait olduğu yere geri götürmeye ilk günkü kadar bağlıyım" dedi.

Geçen yıl iki unutulmaz podyum elde eden Sainz, bu sezon Aston Martin ile birlikte takımın kötü performansıyla mücadele ediyor. Vowles, Sainz'ın direksiyon başındaki yeteneği ve fabrikadaki özverisinin proje için çok değerli olduğunu belirterek, "Onun sadece yarış becerisi ve hızı değil, sahne arkasındaki çalışması da öne çıkıyor. Carlos inancımızı paylaşıyor ve her gün bunun için çabalıyor. Alex ile birlikte griddeki en güçlü kadrolardan birine sahibiz" ifadelerini kullandı.

Sainz ve Albon, F1'in yaz tatilinden sonra bu hafta sonu Zandvoort'taki Hollanda Grand Prix'sinde yeniden yarışacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Sainz, Williams ile 2027'ye Kadar Anlaştı - Son Dakika

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