SEAT Eylül\'de İbiza dahil dört modeline zam yaptı, fiyat 2 milyon TL\'ye yaklaştı

SEAT, Eylül ayı fiyat listesini güncelleyerek sıfır kilometre araç modellerine zam yaptı. İspanyol markanın Türkiye pazarında satışta olan İbiza, Leon, Arona ve Ateca modellerinde 2025 ve 2026 model yılı alternatifleri bulunuyor. Güncellemeyle ürün gamındaki neredeyse tüm araçların fiyatlarında artış yaşandı.

Yalnızca 2026 model yılıyla satışlarına devam eden İbiza'nın 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus benzinli versiyonu, Ağustos'ta 1.857.000 TL iken Eylül'de 1.985.000 TL'ye yükseldi. Böylece popüler hatchback, 2 milyon TL barajının eşiğine geldi.