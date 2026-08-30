Siber Saldırılar Araç Ekranlarını Hedef Alıyor - Son Dakika
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Siber Saldırılar Araç Ekranlarını Hedef Alıyor

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Otomobillerdeki bağlantılı teknolojiler siber saldırılara açık hale geldi. Uzmanlar uyarıyor.

Otomobillerde bağlantılı teknolojilerin yaygınlaşması, araç içindeki sistemleri siber saldırılar için yeni bir hedef haline getirdi. Kaspersky'nin tespit ettiği saldırı dalgasında, Android tabanlı multimedya ekranlarının hedef alındığı belirlendi.

Saldırının gerçekleşmesi için sürücünün korsan dosya indirmesi veya şüpheli bir bağlantıyı açması gerekmiyor. Zararlı yazılım, aracın uzaktan yazılım güncelleme sistemi üzerinden cihaza ulaştırılabiliyor. Saldırı zincirinde 'TWCore' adlı meşru güncelleme uygulamasının iletişim kanalı kötüye kullanılıyor; saldırganlar önce 'JarService' yükleyicisini gönderiyor, ardından birden fazla zararlı modül devreye sokuluyor.

Bilişim Uzmanı Osman Demircan, Upstream Security verilerine göre siber olayların yüzde 92'sinin uzaktan gerçekleştirildiğini ve bu saldırıların sürücü hatası olmadan OTA kanalı üzerinden yapılabildiğini aktardı. Uzmanlara göre, multimedya ekranının yavaşlaması, sistemin kendiliğinden yeniden başlaması ve internet verisinin normalin üzerinde tüketilmesi siber saldırı belirtisi olabilir.

Ayrıca, markası belirsiz ve düşük maliyetli Android multimedya sistemlerinin risk taşıdığı, araç satın alırken UN R155 ve UN R156 standartlarının sorgulanması gerektiği belirtiliyor. Araçlara bağlanan akıllı telefonlardaki rehber ve arama kayıtlarının da risk altında olabileceği, ev Wi-Fi ağına bağlı park edilen bir otomobilin diğer cihazlara ulaşmak için geçiş noktası olarak kullanılabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Güvenlik, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Siber Saldırılar Araç Ekranlarını Hedef Alıyor - Son Dakika

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