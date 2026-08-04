Sıfır Araç Hasarlı Çıktı!

Gaziantep'te yaşayan Gazi Albayrak, bayiden sıfır olarak satın aldığı Tofaş Fiat marka otomobilini ekspertize soktu. Araçtan beklenmedik bir sonuç çıktı.

Sıfır diye alınan otomobilin hasarlı olduğu belirlendi. Ayrıca, 2026 model olarak satılan aracın aslında 2025 model olduğu öğrenildi. Albayrak, yaşanan durum karşısında büyük bir şok yaşadı.