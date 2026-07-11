Sıfır Araçlarda Kronik Sorunlar

Sıfır kilometre araç almak her zaman sorunsuz bir deneyim anlamına gelmiyor. Birçok model, kullanıcıların sıkça karşılaştığı kronik sorunlar barındırıyor. Örneğin, Skoda Octavia’da elektronik sistem sorunları, Opel Mokka’da boya ve vernik kalitesi problemleri, Toyota Corolla’da ise yüksek hızlarda yol ve rüzgar sesi şikayetleri bulunuyor.

Togg T10X’te yazılım kaynaklı ekran donmaları ve 12V akü sorunları, Mercedes C Serisi’nde ilk üretim araçlarda elektronik hatalar, Hyundai Tucson’da DCT şanzımanlı versiyonlarda düşük hızlarda titreme gibi sorunlar da kullanıcılar tarafından rapor ediliyor. Bu bilgiler, kullanıcı forumları ve deneyimlerinden derlenmiştir; araç seçiminde dikkate alınmalıdır.