SkyDrive eVTOL Gösteri Uçuşu Yaptı

SkyDrive Inc., Japonya'nın batısındaki Yamaguchi Kirara Expo Anıt Parkı'nda 'SKYDRIVE' eVTOL aracının gösteri uçuşunu tamamladı. Uçuş, Seto İç Denizi üzerinde manzaralı bir tur uçuşunu simüle etti ve Yamaguchi Valisi, Meclis Başkan Yardımcısı ve Suzuki Motor Corporation Başkanı gibi önemli isimler tarafından izlendi.

Gösteri, yolcusuz ve mürettebatsız olarak gerçekleştirildi. İlk uçuşta 2 km mesafe, 6 dakika 20 saniye süre, 86 km/s hız ve 30 m irtifa; ikinci uçuşta 1900 m mesafe, 5 dakika 42 saniye süre, 54 km/s hız ve 25 m irtifa kaydedildi. SkyDrive, eVTOL'lerin kentsel ulaşımda ve turizmde devrim yaratacağını belirterek, 2028'de ticari hizmete başlamayı hedefliyor.