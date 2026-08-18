Stellantis 955.000 Aracı Geri Çağırıyor - Son Dakika
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Stellantis 955.000 Aracı Geri Çağırıyor

Stellantis 955.000 Aracı Geri Çağırıyor
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Chrysler'in ana şirketi Stellantis, arka görüş kameralarının sorunları nedeniyle 955.000 aracı geri çağırdı.

Chrysler'in ana şirketi Stellantis, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, radyo yazılımının arka görüş kameralarının düzgün çalışmasını engelleyebileceği gerekçesiyle dünya genelinde 955.000 aracı geri çağırdığını bildirdi.

Geri çağırma kapsamında ABD'de 848.000 araç bulunuyor. Bu araçlar arasında 2026 ve 2027 model yılı Chrysler Pacifica, Pacifica Plug-in Hybrid, Voyager, Dodge Charger, Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer, Wrangler ve Ram 1500, 2500 ile ProMaster modelleri yer alıyor. Kanada, Meksika ve diğer pazarlarda ise yaklaşık 107.000 araç geri çağrılıyor.

Stellantis, araç sahiplerinin medya ekranındaki bildirimle kablosuz yazılım güncellemesi alacağını belirtti. Şirket, geri çağırmayla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma olmadığını da sözlerine ekledi. Arka görüş kamerası görüntüsü görünmezse sürücülerin geri giderken dikiz ve yan aynaları kullanmaları önerildi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2014 yılında tüm hafif araçlarda arka görüş kameralarını 2018'e kadar zorunlu kılmıştı. Ajans, ABD'de geri geri gitme kazalarının yılda ortalama 210 ölüme ve 15.000 yaralanmaya yol açtığını, ölümlerin yaklaşık yüzde 30'unun 5 yaş ve altı çocuklar olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Chrysler, Güvenlik, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Stellantis 955.000 Aracı Geri Çağırıyor - Son Dakika

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