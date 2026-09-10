Stellantis ABD'de 201 bin 976 Jeep'i geri çağırdı, lastik uyarısı arızası riski artırıyor - Son Dakika
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Stellantis ABD'de 201 bin 976 Jeep'i geri çağırdı, lastik uyarısı arızası riski artırıyor

Stellantis ABD\'de 201 bin 976 Jeep\'i geri çağırdı, lastik uyarısı arızası riski artırıyor
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Stellantis, lastik basıncı izleme sistemi yazılımındaki hata nedeniyle ABD'de 201 bin 976 Jeep aracını geri çağırıyor. NHTSA, arızanın düşük basıncı algılamayıp uyarı ışığını yakmayabileceğini ve çarpışma riskini yükselttiğini belirtti; bayiler yazılımı ücretsiz güncelleyecek.

Chrysler'ın çatı şirketi Stellantis, ABD'de 201 bin 976 Jeep aracını yazılım hatası nedeniyle geri çağırıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), sorunun lastik basıncı izleme sisteminin düşük lastik basıncını algılamamasına veya uyarı ışığını yakmamasına yol açabileceğini 9 Eylül'de açıkladı.

NHTSA'ya göre bu durum kaza riskini artırıyor ve araçların ABD federal lastik basıncı izleme sistemi güvenlik gerekliliklerine uymamasına neden oluyor. Kurum, arızanın sürücüleri düşük lastik basıncı konusunda uyarmayı engelleyebileceğini ve bunun çarpışma riskini yükselttiğini belirtti.

Etkilenen araçlar arasında belirli Jeep Wagoneer, Grand Cherokee, Grand Cherokee L, Grand Cherokee 4XE ve Grand Wagoneer modelleri yer alıyor. Geri çağırma ayrıca belirli Jeep Wagoneer L, Grand Wagoneer L, Cherokee ve Grand Wagoneer L PHEV araçlarını kapsıyor.

Düzenleyici kuruma göre bayiler, sorunu gidermek için radyo frekansı göbek yazılımını ücretsiz olarak güncelleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Otomobil, Jeep, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Stellantis ABD'de 201 bin 976 Jeep'i geri çağırdı, lastik uyarısı arızası riski artırıyor - Son Dakika

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