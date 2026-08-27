Stellantis'in Dizel Motor Stratejisi
Stellantis, dizel motorları Avrupa pazarına yeniden kazandırmayı hedefliyor.
Dizel motorlar, skandallar ve katı kurallarla zor günler geçirmişti. Otomotiv devi Stellantis'in yeni stratejisi, bu motorların Avrupa pazarında yeniden yer edinmesini sağlayabilir.
Şirketi dizel motorlara yönlendiren başlıca nedenler arasında maliyet avantajı ve mevcut altyapı bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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