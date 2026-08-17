Stellantis\'ten 955 bin araç için geri çağırma

Stellantis, otomobillerinde tespit edilen yazılım arızası nedeniyle büyük çapta bir geri çağırma başlattı. Şirketin açıklamasına göre, yazılımdaki problem geri görüş kamerasının işlevini kaybetmesine yol açıyor ve bu da sürüş güvenliği açısından risk oluşturuyor.

ABD'de toplam 848 bin araç, ücretsiz yazılım güncellemesi için servislere çağrıldı. Geri çağrılan modeller arasında 2026-2027 üretimi Chrysler Pacifica, Pacifica Plug-in Hybrid, Voyager, Dodge Charger, Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer, Wrangler ile Ram 1500, 2500 ve ProMaster bulunuyor.

ABD dışında Kanada, Meksika ve diğer bölgelerdeki 107 bin araç da kapsamda. Böylece toplamda yaklaşık 955 bin aracı etkileyen operasyonda, radyo yazılımındaki arızanın kamera işlevini engellediği bildirildi. Stellantis, sorunun şu ana kadar herhangi bir kazaya veya yaralanmaya yol açmadığını, müşterileri bilgilendirerek güvenliğe öncelik verdiklerini belirtti. Gelişmeler resmi internet sitesi ve bayilerden duyurulacak.