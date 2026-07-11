Subaru, TY85 manuel şanzıman üretimine başlıyor - Son Dakika
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Subaru, TY85 manuel şanzıman üretimine başlıyor

11.07.2026 11:41
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Subaru, Haziran'da TY85 manuel şanzımanın seri üretimine başlayacağını duyurdu. 2027'ye kadar Japonya'da üç manuel model sunmayı hedefliyor. Şirket ayrıca 2030'da satışlarının yarısını elektrikli araçlardan oluşturmayı planlıyor.

Subaru, Haziran ayında Super Taikyu Serisi dayanıklılık şampiyonasında TY85 manuel şanzımanının seri üretimine başlayacağını duyurdu. Şirket, 2027 yılına kadar Japonya'da manuel şanzımanlı üç model sunmayı hedefliyor.

TY85, yüksek performanslı ve yüksek torklu motorlar için tasarlanmış olup ilk olarak 2000 yılında Impreza WRX STI'da kullanıldı. Subaru, yakıt verimliliği düzenlemeleri nedeniyle manuel şanzımanlı araç geliştirmeye ara vermişti ancak şimdi bu teknolojiyi geri getiriyor. Aynı zamanda şirket, elektrifikasyonu hızlandırarak 2030'da satışlarının yarısını elektrikli araçlardan oluşturmayı planlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Subaru, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Subaru, TY85 manuel şanzıman üretimine başlıyor - Son Dakika

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