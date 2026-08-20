Süper Spor Otomobillerde Manuel Dönüşüm - Son Dakika
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Süper Spor Otomobillerde Manuel Dönüşüm

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McLaren, Ferrari ve Bugatti, manuel şanzımana dönüş yaparak sürücü deneyimini ön plana çıkarıyor.

Süper spor otomobil dünyasında manuel şanzımana dönüş yaşanıyor. McLaren ve Ferrari, sürücülere daha fazla kontrol ve keyif sunmak için debriyaj pedalını geri getirme kararı aldı. Bu gelişme, otomobil tutkunlarının geleneksel sürüş deneyimine olan talebini gösteriyor.

Son yıllarda manuel şanzıman kullanımına yönelik ilgi artarken, Bugatti de yeni Tourbillon modelinde gerçek bir manuel şanzıman sunmaya hazırlanıyor. Bu modelin, debriyaj pedalına sahip son Bugatti olması bekleniyor. 1990'larda üretilen EB110, altı vitesli manuel şanzımanı dört turbo beslemeli V12 motorla birleştiren bir örnekti. Ancak 2000'li yıllardan itibaren Bugatti modellerinde yalnızca çift kavramalı otomatik şanzıman kullanıldı.

Yeni Tourbillon şu anda sekiz vitesli çift kavramalı otomatik şanzımanla satışa sunuluyor, ancak Bugatti simüle edilmiş manuel sistemlere yönelmek yerine geleneksel manuel şanzımanı tercih edeceğini açıkladı. Hibrit donanımla birlikte manuel şanzımanın nasıl çalışacağı ise merak konusu. Elektrikli desteğin tamamen ortadan kalkıp kalkmayacağı da önemli bir soru olarak öne çıkıyor.

Bu dönüşümün arkasında, elektrikli araçların hızlanma avantajlarının otomatik şanzımanın üstünlüğünü azaltması yatıyor. Süper spor üreticileri, sürücülerle duygusal bağ kurmak için manuel vites deneyimini yeniden ön plana çıkarıyor. Sınırlı üretim ve yüksek fiyatlı özel versiyonlar, bu akımın en belirgin örneklerini oluşturuyor. McLaren, Ferrari ve Bugatti gibi markaların bu adımları, otomobil tutkunları için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Gelecekte hangi modellerin manuel şanzımanla sunulacağı merakla bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Bugatti, Ferrari, McLaren, Spor, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Süper Spor Otomobillerde Manuel Dönüşüm - Son Dakika

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