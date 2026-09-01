Tata Motors Satışları Ağustos\'ta %49 Arttı

Tata Motors Limited, Ağustos 2026'da yurt içi ve uluslararası pazarlarda toplam 44.411 adet ticari araç satışı yaptı. Bu rakam, geçen yılın aynı ayında satılan 29.863 adede göre %49'luk bir artışa işaret ediyor. Şirketin yurt içi ticari araç satışları ise bu dönemde 36.619 adede ulaşarak geçen yıla kıyasla %33 arttı.

Tata Motors'un uluslararası iş kolu güçlü bir büyüme kaydetti. Uluslararası ticari araç satışları, Ağustos 2025'teki 2.382 adetten 7.792 adede yükselerek %227 arttı. Bu oran, raporlanan tüm ticari araç kategorileri arasında en yüksek yüzdesel büyümeyi oluşturdu.

Ağır ticari araç kamyon satışları, geçen yılın aynı ayındaki 7.451 adede göre %42 artışla 10.612 adet oldu. Orta ve hafif ticari araç kamyon satışları ise 5.711 adetten 6.859 adede yükselerek %20 büyüdü. Yolcu taşıyıcı satışları da 3.577 adetten 4.701 adede çıkarak %31 artış gösterdi.

Küçük ticari araç kargo ve pikap satışları, Ağustos 2026'da 14.447 adet olarak gerçekleşti. Bu, geçen yılın aynı ayındaki 10.742 adede göre %34'lük bir artış demek. Bu kategori, şirketin yurt içi ticari araç portföyünde en yüksek satış hacmini elde etti.

Yurt içi orta ve ağır ticari araç satışları (kamyon ve otobüsler dahil) Ağustos 2026'da 17.531 adet oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı ayındaki 13.405 adede göre %31 arttı. Yurt içi ve uluslararası toplam orta ve ağır ticari araç satışları ise 14.667 adetten 18.920 adede yükselerek yıllık bazda %29 artış kaydetti.