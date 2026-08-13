Tata Motors'un Net Karı %83 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tata Motors'un Net Karı %83 Arttı

Tata Motors\'un Net Karı %83 Arttı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tata Motors, net karını %83 artırarak 2.556 crore ?'ya ulaştı, güçlü satışlar ve yatırımlar etkili oldu.

Tata Motors Ltd, Tata Grubu'nun ticari araç işi, 30 Haziran 2026'da sona eren ilk çeyrekte konsolide net karının %83 artışla 2.556 crore ?'a ulaştığını açıkladı. Bu artışta güçlü araç satışları ve Tata Capital'e yapılan yatırımlardan elde edilen piyasa değeri kazançları etkili oldu. Şirketin operasyon gelirleri %19 artışla 20.667 crore ?'a, araç satışları ise %26 artışla 108.700 adede yükseldi.

Iveco satın alımına ilişkin açıklamada, düzenleyici onayların son aşamada olduğu ve tek bir onayın beklendiği belirtildi. Yetkili makamın tüm sorularının yanıtlandığı, nihai onayın Ağustos 2026 sonuna kadar alınmasının öngörüldüğü ifade edildi. Buna göre, Eylül 2026 başında şirketin pay alım teklifini başlatması ve Kasım 2026 başında tamamlaması bekleniyor.

Şirket, Mayıs 2026'da Freight Tiger'daki ek %18,1 hisseyi 95,66 crore ? karşılığında satın alarak toplam payını %63,6'ya çıkardı. Bu satın alma ile FleetEdge ve Freight Tiger'ın birleştirilerek lojistik değer zinciri için uçtan uca dijital bir ekosistem oluşturulması hedefleniyor. Tata Motors CEO'su Girish Wagh, ticari araç sektörünün güçlü ekonomik temeller ve sağlıklı taleple dirençli kaldığını, şirketin hacimlerini %26 büyüterek pazar konumunu güçlendirdiğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Finans, Tata, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tata Motors'un Net Karı %83 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Selman’dan Mekke Savunma Anlaşması’na övgü Kral Selman'dan Mekke Savunma Anlaşması'na övgü
Lübnan idam cezasını kaldırdı Lübnan idam cezasını kaldırdı
Çorum’da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu Çorum'da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu
İzmir’de trans birey apart otelde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti İzmir'de trans birey apart otelde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım
Piknikteki acı olay: 4 yaşındaki çocuk suya düşerek hayatını kaybetti Piknikteki acı olay: 4 yaşındaki çocuk suya düşerek hayatını kaybetti

00:15
Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı
Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı
23:58
Ne maç oldu ama İşte UEFA Süper Kupa’nın sahibi
Ne maç oldu ama! İşte UEFA Süper Kupa'nın sahibi
23:52
İstanbul semalarında gök taşı heyecanı O anlar kamerada
İstanbul semalarında gök taşı heyecanı! O anlar kamerada
21:43
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı
21:38
Abbas’ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin’e dönüş umudunu simgeliyor
Abbas'ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin'e dönüş umudunu simgeliyor
20:20
Ekrem İmamoğlu da CHP’den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 07:06:55. #.0.2#
SON DAKİKA: Tata Motors'un Net Karı %83 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.