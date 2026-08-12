Tesla 20.349 Aracı Geri Çağırdı

Tesla, bazı Model 3 ve Model Y araçlarını geri çağırdığını açıkladı. Düşük huzmeli farların aşırı parlak olması nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi azalabilir ve kaza riski artabilir. Geri çağırma kapsamında 20.349 araç bulunuyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) göre geri çağırma, 2017-2023 Model 3 ve 2020-2023 Model Y araçlarını kapsıyor. Araçlar, tedarikçi üretim tarihi 2 Haziran 2023 veya sonrası olan bir bileşenle üretilmiş veya servis edilmiş olabilir. NHTSA daha önce bu araçlarda süspansiyon arızaları nedeniyle inceleme başlatmıştı.

Sahiplerine postayla bildirim mektupları gönderilecek. Tesla bayileri ve servis merkezleri de bilgilendirilecek. Bu geri çağırma, otomobil üreticisinin son dönemdeki sorunlarından biri olarak öne çıkıyor.