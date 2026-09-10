Tesla Cybercab'de ekran joystick'li gizli manuel sürüş modu keşfedildi - Son Dakika
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Tesla Cybercab'de ekran joystick'li gizli manuel sürüş modu keşfedildi

Tesla Cybercab\'de ekran joystick\'li gizli manuel sürüş modu keşfedildi
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Direksiyon ve pedalları olmayan Tesla Cybercab'in dokunmatik ekrandaki sanal joystick ile manuel hareket ettirilebildiği ortaya çıktı. Tesla'nın 3 Eylül'de Austin'de kullanıma sunduğu robotaksi için NHTSA aynı gün sertifikasyon sürecine ilişkin inceleme başlatmıştı.

Tesla'nın direksiyon simidi ve fiziksel pedalları olmayan robotaksisi Cybercab'de, aracın dokunmatik ekran üzerinden manuel hareket ettirilmesini sağlayan gizli bir sürüş modu keşfedildi. Tesla'nın kamuya açık şekilde göstermediği bu sistem, Cybercab'in gerektiğinde insan tarafından kontrol edilebildiğini ortaya koyuyor.

Araca binen bir kişi, normalden farklı bir arayüzle karşılaştı. Ekranda aracı elle hareket ettirmeye yarayan sanal joystick vardı. Sistem normal kullanım için tasarlanmamış gibi görünse de joystick ile araç manuel hareket ettirilebildi. Cybercab'de direksiyon ve pedallar yerine ortadaki tek dokunmatik ekran iki bölüme ayrılıyor. Sol tarafta parmakla kontrol edilen sanal joystick, aynı bölümde kabin kapılarını kapatma uyarısı ile kapıları açma ve destek çağırma seçenekleri bulunuyor.

Bu sistem, tamamen otonom çalışması planlanan Cybercab'in bazı durumlarda insan müdahalesine ihtiyaç duyabileceğini gösteriyor. Robotaksinin dar alandan çıkarılması gibi operasyonel işlemler sırasında manuel kontrol gerekebilir. Fiziksel direksiyon ve pedallar olmadığı için Tesla'nın bu durumlar için dokunmatik ekranda çalışan bir joystick geliştirdiği anlaşılıyor.

Tesla, Cybercab'i 3 Eylül'de Austin'de kullanıma sundu. Aynı gün NHTSA, direksiyon, pedal ve ayna gibi geleneksel ekipmanları bulunmayan aracın sertifikasyon süreciyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, İnceleme, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tesla Cybercab'de ekran joystick'li gizli manuel sürüş modu keşfedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tesla Cybercab'de ekran joystick'li gizli manuel sürüş modu keşfedildi - Son Dakika
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