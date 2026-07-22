Tesla'dan Yeniliklerle Dolu Yaz Güncellemesi - Son Dakika
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Tesla'dan Yeniliklerle Dolu Yaz Güncellemesi

Tesla\'dan Yeniliklerle Dolu Yaz Güncellemesi
22.07.2026 12:21
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Tesla, 2026.24 güncellemesiyle Grok asistanı ve yeni özellikler sunmaya başladı.

Tesla, 2026.24 sürüm numaralı Yaz Güncellemesi'ni kullanıcılarına kademeli olarak sunmaya başladı. Güncelleme, yapay zeka destekli Grok asistanından navigasyon sistemine, mobil uygulamadan eğlence özelliklerine kadar birçok alanda yenilik getiriyor.

Grok, artık telefon araması, müzik açma, klima ayarları, torpido gözü açma gibi araç fonksiyonlarını doğrudan kontrol edebiliyor. Navigasyon sistemi ise sürücünün sık ziyaret ettiği noktaları analiz ederek otomatik rota önermeye başlıyor ve geçmişte tercih edilen güzergahları önceliklendiriyor. Mobil uygulamaya batarya hedef seviyesi belirleme, özel araç kaplamaları yükleme, FSD kullanım istatistikleri gibi yeni özellikler eklendi.

Güncellemede ayrıca Caraoke performans puanlama, arka ekran kilidi, internet tarayıcısında kamera ve mikrofon desteği, Apple Music için yeni oynatma seçenekleri ve Supercharger istasyonlarında gelişmiş arama gibi yenilikler bulunuyor. Dağıtımın birkaç hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tesla'dan Yeniliklerle Dolu Yaz Güncellemesi - Son Dakika

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