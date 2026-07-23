Tesla Gelirlerinde %26 Artış

Tesla, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 28,2 milyar dolar gelir elde ederek geçen yılın aynı dönemine göre %26 artış kaydetti. Net karı ise 1,11 milyar dolar ile %5'lik bir yükseliş gösterdi. Şirket, çeyrekte 480 bin 126 araç teslim etti ve bu sayı %25'lik bir büyümeyi işaret ediyor.

Ancak Tesla, 1,1 milyar dolarlık negatif serbest nakit akışı bildirdi ve sermaye harcamaları %142 artarak 5,7 milyar dolara ulaştı. Bu harcamaların büyük kısmı yapay zeka altyapısı, robotik teknolojiler ve üretim tesislerine gitti. Teksas'taki Gigafactory'de Cybercab üretimi sürerken, Nevada'da Tesla Semi üretimi planlanıyor. Fremont fabrikasında ise Model S ve Model X hatlarının yerini Optimus robotları alıyor.

Tesla'nın enerji iş kolu 3,1 milyar dolar gelirle %13 büyüdü. Otonom sürüşte ise robotaksi operasyonları Orlando ve Tampa'da başladı ancak araç sayısı sınırlı. Full Self-Driving v14 Lite yayınlanırken, Autopilot ve FSD karıştığı kaza sayısı Mayıs 2026'da 207'ye yükseldi. Otomotiv brüt marjı %16,3 olarak gerçekleşti.