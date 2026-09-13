Tesla ikinci nesil Roadster için 1 Ekim sinyali verdi, tanıtım bekleniyor - Son Dakika
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Tesla ikinci nesil Roadster için 1 Ekim sinyali verdi, tanıtım bekleniyor

Tesla ikinci nesil Roadster için 1 Ekim sinyali verdi, tanıtım bekleniyor
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Tesla, X'te "Fırlatmaya hazır" mesajı ve 10.01 tarihli görsel paylaşarak yeni nesil Roadster'ın 1 Ekim'de tanıtılacağı sinyalini verdi. 2017'de duyurulan ve birçok kez ertelenen model için Musk, büyük tanıtımdan sonra bile üretime geçmesinin 12 veya 18 ay sürebileceğini kabul etmişti.

Tesla'nın uzun süredir beklenen ikinci nesil Roadster modeli nihayet kamuoyuna hazır olabilir. Elektrikli araç şirketi 12 Eylül 2026'da X'te yaptığı paylaşımda "Fırlatmaya hazır" yazarak 10.01 tarihini gösteren bir görsel paylaştı; bu da yeni Roadster'ın 1 Ekim'de tanıtılmasının beklendiği anlamına geliyor. Görsel, Tesla CEO'su Elon Musk'ın diğer büyük şirketi SpaceX tarafından geliştirilen ve vaat edilen soğuk gaz iticilerine de işaret ediyor. Bu opsiyonel iticilerin Roadster'ın bir şekilde uçmasını sağlaması bekleniyor.

Tesla'nın ikinci nesil spor otomobili ilk olarak Kasım 2017'de duyurulmuş ve birçok kez ertelenmişti. Geçen yıl Musk ile OpenAI CEO'su Sam Altman arasında sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Altman, 50 bin dolar rezervasyon ücreti ödedikten sonra "7,5 yıl beklemek uzun geldi" demiş, Musk ise Altman'a geri ödeme yapıldığını savunmuştu.

The Information yakın zamanda 2017 sürümünün tamamen terk edildiğini ve yakında tanıtılacak yeni, henüz açıklanmamış bir tasarıma geçildiğini bildirdi. Musk daha önce büyük tanıtımdan sonra bile Roadster'ın üretime geçmesi için 12 veya 18 ay daha gerekeceğini kabul etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tesla ikinci nesil Roadster için 1 Ekim sinyali verdi, tanıtım bekleniyor - Son Dakika

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