Tesla'nın Cybercab'i için ABD'de federal güvenlik denetimi başlatıldı - Son Dakika
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Tesla'nın Cybercab'i için ABD'de federal güvenlik denetimi başlatıldı

Tesla\'nın Cybercab\'i için ABD\'de federal güvenlik denetimi başlatıldı
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Tesla, Austin'de düzenlenen etkinlikle direksiyonu ve pedalları olmayan Cybercab robotaksilerini tanıttı. NHTSA, yaklaşık 1.000 araç için federal güvenlik kurallarına uygunluğu değerlendirmek üzere denetim başlattı; uzmanlar bu sürecin Tesla'nın piyasa değerini 1,4 trilyon dolara taşıyan stratejisini etkileyebileceğini belirtiyor.

Tesla, Austin'de düzenlenen etkinlikle Cybercab robotaksilerini hizmete soktu. Araçlarda direksiyon, pedal ve ayna bulunmuyor. Etkinliğin ardından NHTSA, yaklaşık 1.000 Cybercab hakkında federal güvenlik kurallarına uygunluğun değerlendirilmesi için denetim başlattı.

ABD'de otomobil üreticileri, araçlarının federal standartlara uyduğunu kendi beyanlarıyla doğrulayarak yollara çıkabiliyor. Ancak Cybercab gibi geleneksel kontrolleri olmayan araçlar için bu standartlar uyum sağlayamıyor. Uzmanlar, yönetmelikteki gri alanları ve Elon Musk'ın hukuki geçmişinin Tesla'ya bu aracı yaygınlaştırma şansı verebileceğini söylüyor.

Musk'ın stratejisi şirketi otonom sürüş yazılımına ve robot teknolojisine adamak. Bu, Tesla'nın piyasa değerini 1,4 trilyon dolara taşıdı. Diğer yandan Tesla'nın Full Self-Driving yazılımının güvenliğine dair sorular sürüyor. Güvenlik uzmanları, Tesla'nın geleneksel kontrolleri olmayan bir aracı güvenle işletebilecek kapasitede olduğuna dair kamuya açık yeterli kanıt olmadığını belirtiyor.

NHTSA, güvenlik standartlarına uymayan araçlar için muafiyet süreci sunuyor ancak yıllık 2.500 araçla sınırlı. Tesla ise bu sınıra tabi olmadığını öne sürüyor. Amazon'un Zoox'u benzer bir kendi kendini onaylama yolunu denemiş, NHTSA incelemesi sonucu beyanını geri çekmişti. Taraflar arasında yaşanacak bir çatışmanın mahkemeye taşınabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, İnceleme, Güvenlik, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tesla'nın Cybercab'i için ABD'de federal güvenlik denetimi başlatıldı - Son Dakika

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