Tesla\'nın Cybercab\'i Starlink ile güçlendi

Tesla, tamamen sürücüsüz çalışması planlanan robotaksi aracı Cybercab'e Starlink bağlantısını entegre etti. Şirketin Robotaxi hesabından yapılan paylaşımda, Starlink antenli ilk Cybercab görüntülendi. Anten arka tarafta stop lambalarının üzerindeki tavan bölümüne yerleştirilmiş.

Starlink bağlantısı, direksiyonu ve pedalları bulunmayan Cybercab için kesintisiz internet erişimi sağlayacak. Bu sayede araç, hücresel şebekenin zayıf olduğu bölgelerde de navigasyon, müşteri hizmetleri ve uzaktan yönetim gibi işlevleri yerine getirebilecek. Yeni nesil Starlink anteni uygun koşullarda 375 Mbps'ye kadar indirme hızı sunuyor.

Elon Musk, Starlink'in yalnızca Cybercab'e özel olmayacağını, aktif olduğu pazarlarda tüm Tesla araçlarına entegre edileceğini açıkladı. Robotaksi hizmetlerinin yalnızca yerel kablosuz ağlara bağlı kalamayacağını vurgulayan Musk, sürekli iletişim için uydu bağlantısının gerekliliğine dikkat çekti.