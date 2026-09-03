Tesla'nın Cybercab robotaksi planı rekabette Waymo'nun gerisinde kaldı - Son Dakika
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Tesla'nın Cybercab robotaksi planı rekabette Waymo'nun gerisinde kaldı

Tesla\'nın Cybercab robotaksi planı rekabette Waymo\'nun gerisinde kaldı
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Tesla, Perşembe günü Cybercab hizmetini tanıtacak ancak otonom sürüşteki ilerlemesi rakiplerine kıyasla yetersiz. Şirketin sürücüsüz yolculuk kilometresi, Waymo'nun toplamının yüzde 0,2'sinden az; hisseler yıl başından bu yana yüzde 20'den fazla değer kaybetti.

Tesla için en önemli konu, otonom sürüşe dayalı "robotaksi" planıdır. Şirket Perşembe günü Cybercab hizmeti için bir etkinlik düzenliyor, ancak rekabette rakiplerine yetişmesi uzun zaman alabilir. Sektörde çok az şirket bu alanda kar elde edebildi.

Tesla'nın Perşembe günü tam olarak neyi tanıtacağı belirsizliğini koruyor. İki yıl önce Cybercab'in ilk kez görücüye çıktığı etkinlikten sonra prototipler ülke genelinde görülmüştü. Ancak tam kapsamlı Cybercab hizmeti başarıyla hayata geçirilse bile şirket çok daha büyük bir karlılık sorunuyla karşı karşıya kalabilir.

Tesla, Haziran 2025'ten bu yana Model Y SUV'leriyle robotaksi hizmeti veriyor. Bazı araçlarda şirket çalışanı bulunurken, son dönemde bazı araçlarda sürücüsüz olarak da hizmet sunuluyor. CEO Elon Musk, şirketin geleceğini Cybercab'in başarısına bağlamış durumda. Geçen yıl robotaksi hizmetinin 2025'e kadar Amerikan nüfusunun yarısına sunulacağını öngörmüştü. Ancak sürücüsüz hizmet yalnızca Teksas ve Florida'daki altı şehirde sunuluyor. Musk'ın iddialı tahminlerine yatırımcıların şüpheyle yaklaştığı görülüyor. Tesla hisseleri son altı ayda yalnızca %7 artarken, yıl başından bu yana %20'den fazla değer kaybetti.

Otonom araç uzmanı Bryant Walker Smith'e göre Tesla geleceği pazarlamada çok iyi, ancak gerçek anlamda her yerde ve her zaman otonom sürüş sunma konusunda başarısız oldu. Tesla'nın en büyük rakibi olan Google'ın ana şirketi Alphabet'in otonom sürüş birimi Waymo ise oldukça ileride. Waymo Mart ayında haftada 500.000 ücretli sürücüsüz yolculuk yaptığını ve geçen yıla göre bu sayının iki katına çıktığını açıkladı. Ayrıca Denver, San Diego ve Tampa'da hizmet vermeye başlayarak sürücüsüz hizmet sunduğu şehir sayısını 14'e çıkardı. 2018'den bu yana 220 milyon mil sürücüsüz yolculuk gerçekleştirdiğini belirtti. Buna karşılık Tesla, Temmuz ayında robotaksileriyle toplamda yalnızca 380.000 mil sürücüsüz yolculuk yaptığını açıkladı; bu, Waymo'nun toplamının %0,2'sinden az.

Karlılık konusunda ise zorluk daha çok teknolojik değil ekonomik boyutta. Smith, Uber gibi asgari ücretin altında kazanabilen sürücülerle rekabet etmenin zor olduğunu belirtiyor. Waymo ve Tesla'nın araçların bakımı ve temizliği için gerçek insanlara gerçek para ödemek zorunda kalabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca Amerikalıların kişisel araçlarından vazgeçip yalnızca araç paylaşımı kullanmaya ikna edilmesinin de güç olduğu ifade ediliyor. Cornell Tech Üniversitesi'nden Anthony Townsend, "Sürüş paylaşımında zaten doygun bir pazarda pazar payı kapmak zor olacak" diyor.

Şu ana kadar ne Waymo ne de Tesla robotaksi hizmetlerinin finansal sonuçlarını açıkladı. Waymo karlılık için bir "yol" gördüğünü söylüyor ancak hedef tarih vermiyor. Alphabet'in "Diğer Bahisler" segmentinde yer alan Waymo, bu yılın ilk yarısında yalnızca 793 milyon dolar gelir elde ederken 3,9 milyar dolar zarar etti. Tesla ise araçlarının maliyetinin daha düşük olduğunu ve yalnızca kamera kullandığını, bu sayede rakiplerine avantaj sağlayacağını savunuyor. Ancak hizmetini genişletmek için düzenleyici onay alma konusunda çok daha fazla sorun yaşıyor. Townsend, düzenleyici kuralların karmaşıklığının tüm sürücüsüz araç şirketleri için zorluk oluşturduğunu ve hangi şirketin en güçlü iş modeline sahip olduğunun henüz belli olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Finans, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tesla'nın Cybercab robotaksi planı rekabette Waymo'nun gerisinde kaldı - Son Dakika

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