Tesla\'nın Robotaksi Hedefi Yavaşlıyor

Tesla CEO'su Elon Musk, bir yıl önce robotaksi ağının 'hiper-üstel bir hızla' genişleyeceğini ve 2025 sonuna kadar ABD nüfusunun yarısına ulaşacağını söylemişti. Ancak çarşamba günkü kazanç çağrısında Musk ve yönetim ekibi, beklenenden yavaş ilerleyen çıkışla ilgili analist sorularını yanıtlarken daha temkinli bir ton kullandı.

Haziran 2025'te Austin'de küçük bir robotaksi pilot uygulaması başlatan Tesla, o zamandan beri yalnızca Teksas ve Florida'daki birkaç şehre genişledi ve hizmet genellikle şehir dışı bölgelerle sınırlı kaldı. Tesla, ücretli müşterilerin robotaksi hizmetinde 2,5 milyon mil yol kat ettiğini, bunun 380.000 milinin araç içi güvenlik gözetmeni olmadan gerçekleştiğini bildirdi. Tesla'nın denetimsiz robotaksi milleri, Waymo'nun Mart sonu itibarıyla sürdüğü 220 milyon otonom milin oldukça altında kalıyor.

Şirket, Salı günü Tampa ve Orlando'ya genişlediğini duyurdu, ancak hizmet alanları Miami ve Houston'da olduğu gibi şehir merkezlerinin dışındaki daha az trafikli mahallelerle sınırlı. Reuters, Dallas ve Houston çıkışlarının ardından robotaksi hizmetini test etmiş ve uzun bekleme süreleri ve bazen hiç müsaitlik olmadığını bulmuştu.