Tesla'nın Robotaksi Hedefi Yavaşlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tesla'nın Robotaksi Hedefi Yavaşlıyor

Tesla\'nın Robotaksi Hedefi Yavaşlıyor
23.07.2026 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elon Musk, robotaksi ağının genişlemesinin beklenenden yavaş ilerlediğini açıkladı.

Tesla CEO'su Elon Musk, bir yıl önce robotaksi ağının 'hiper-üstel bir hızla' genişleyeceğini ve 2025 sonuna kadar ABD nüfusunun yarısına ulaşacağını söylemişti. Ancak çarşamba günkü kazanç çağrısında Musk ve yönetim ekibi, beklenenden yavaş ilerleyen çıkışla ilgili analist sorularını yanıtlarken daha temkinli bir ton kullandı.

Haziran 2025'te Austin'de küçük bir robotaksi pilot uygulaması başlatan Tesla, o zamandan beri yalnızca Teksas ve Florida'daki birkaç şehre genişledi ve hizmet genellikle şehir dışı bölgelerle sınırlı kaldı. Tesla, ücretli müşterilerin robotaksi hizmetinde 2,5 milyon mil yol kat ettiğini, bunun 380.000 milinin araç içi güvenlik gözetmeni olmadan gerçekleştiğini bildirdi. Tesla'nın denetimsiz robotaksi milleri, Waymo'nun Mart sonu itibarıyla sürdüğü 220 milyon otonom milin oldukça altında kalıyor.

Şirket, Salı günü Tampa ve Orlando'ya genişlediğini duyurdu, ancak hizmet alanları Miami ve Houston'da olduğu gibi şehir merkezlerinin dışındaki daha az trafikli mahallelerle sınırlı. Reuters, Dallas ve Houston çıkışlarının ardından robotaksi hizmetini test etmiş ve uzun bekleme süreleri ve bazen hiç müsaitlik olmadığını bulmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Elon Musk, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Finans, Ulaşım, CEO, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tesla'nın Robotaksi Hedefi Yavaşlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
İsmi Galatasaray’la da anılan Foden imzayı attı İsmi Galatasaray'la da anılan Foden imzayı attı
İran’dan kara harekatı sinyali İki ülkenin ismi verildi İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi
Somer Sivrioğlu’ndan Aziz Yıldırım’a gönderme Somer Sivrioğlu'ndan Aziz Yıldırım'a gönderme
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit

13:28
Bahçeli’den Özgür Özel’in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP’nin hazine yardımından pay almalı
Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı
13:08
MSB: Türk personel Eurofighter eğitimi için ağustosta İngiltere’ye gidecek
MSB: Türk personel Eurofighter eğitimi için ağustosta İngiltere’ye gidecek
13:00
Filenin Sultanları yarı finalde Kanada’yı geriden gelerek yıktı
Filenin Sultanları yarı finalde! Kanada'yı geriden gelerek yıktı
12:57
İşte Fatih Portakal’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
12:04
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
11:44
Bir dönemin sonu Bu tutarlar artık ATM’den çekilemeyecek
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 13:41:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Tesla'nın Robotaksi Hedefi Yavaşlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.