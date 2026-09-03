Tesla\'nın sürücüsüz taksi aracı Cybercab, Teksas\'ın Austin kentinde tanıtılacak

Elektrikli araç üreticisi Tesla, sürücüsüz taksi hizmeti verecek olan "Cybercab" adlı aracını Perşembe günü Teksas'ın Austin kentinde tanıtacak. Şirketin CEO'su Elon Musk, X platformunda aracın Austin üzerinde göründüğü bir görsel paylaşarak lansman öncesi tanıtımı hızlandırdı. İlk kez Ekim 2024'te gösterilen araçta direksiyon ve pedal bulunmuyor; iki yolcu kapasiteli araç tamamen sürücüsüz çalışacak şekilde tasarlandı.

Tesla, bu girişimle Uber ve Waymo gibi rakiplerine karşı pazarda yer almayı hedefliyor. Geçen yıl Austin'de Model Y araçlarıyla başlattığı "Robotaxi" hizmetini çeşitli şehirlere genişletmişti. Ancak Teksas eyalet yasaları, bu araçların çoğunda gerektiğinde kontrolü devralabilecek bir insan bulunmasını şart koşuyor. Tesla'nın Teksas'ta 45'i Cybercab olmak üzere 314 robotaksisi kayıtlı bulunuyor.

Analistlere göre Cybercab'in lansmanı kademeli olacak. TD Securities'ten Itay Michaeli, ilk kullanıcılardan alınacak geri bildirimlere göre hizmetin yaygınlaştırılacağını belirtiyor. Teksas, otonom araçlara yönelik elverişli düzenlemeleri sayesinde Waymo ve Zoox gibi şirketlerin de test alanı olarak tercih ettiği bir bölge konumunda.