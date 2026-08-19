The Grand Tour'un Yeni Sunucuları Tanıtıldı - Son Dakika
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The Grand Tour'un Yeni Sunucuları Tanıtıldı

The Grand Tour\'un Yeni Sunucuları Tanıtıldı
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James Engelsman ve arkadaşları, yeni sezon tanıtımında Jenson Button ile kas arabalarını test etti.

The Grand Tour'un yeni sunucuları James Engelsman, Thomas Holland ve Francis Bourgeois, eski Formula 1 yıldızı Jenson Button ile tanıştıkları ve kas arabalarını test ettikleri yeni sezonun tanıtım filminde görülüyor. Jeremy Clarkson, Richard Hammond ve James May'in ayrılmasının ardından Amazon Prime Video dizisinin yönetimini devralan üçlü, tanıtıma Bourgeois'in "İlk büyük turumuza hoş geldiniz" sözleriyle başlıyor. Ardından bir yarış pistinde hızla ilerlerken görülüyorlar. Tekne gezisinde ise Engelsman'ın yüzüstü bir botun içine indirildiği anlar yer alıyor.

Seride üçlü, Kaliforniya'da Ford Mustang GTD, Chevrolet Corvette ZR1 ve 2,3 milyon euroluk Hennessey Venom F5 Revolution Evolution gibi en yeni ABD kas arabalarını test ediyor. Ayrıca Malezya'ya giderek ülkenin otomobil kültürünü inceliyor ve Angola çölünde işe uygun olmayan pist arabalarıyla zorlu bir yolculuk yapıyorlar.

Bourgeois, 2021'de TikTok'ta kafasına taktığı kamera ile çektiği "trainspotting" tepki videolarıyla ünlendi. Üniversitede makine mühendisliği okudu ve Rolls-Royce'ta dört yıllık staj yaptı. Kanadalı olan Engelsman, YouTube kanalı Throttle House'un sunucularından. Diğer Kanadalı Holland ise motoring gazetecisi ve Throttle House'un kurucusu.

Clarkson, Hammond ve May, yeni sezonda konuk olarak görünecek. May daha önce The Standard'a, üçlünün konuyu tükettikleri için şovdan ayrıldıklarını söylemişti: "Her zaman aramızda, yarışla bitireceğimizi söylerdik, Dover'ın beyaz uçurumlarına çarpmak yerine. Konuyu tükettik, biraz yaşlanıyoruz. Yeni bir neslin yeni bir bakış açısı bulmasının zamanı geldi." The Grand Tour'un yeni sezonu 4 Eylül'de Prime Video'da yayınlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Jenson Button, Televizyon, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil The Grand Tour'un Yeni Sunucuları Tanıtıldı - Son Dakika

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