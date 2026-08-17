Tofaş'ın Efsane Üçlüsü: Şahin, Doğan, Kartal - Son Dakika
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Tofaş'ın Efsane Üçlüsü: Şahin, Doğan, Kartal

Tofaş\'ın Efsane Üçlüsü: Şahin, Doğan, Kartal
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Şahin, Doğan ve Kartal, Tofaş'ın farklı ihtiyaçları karşılayan efsanevi modelleridir.

Tofaş'ın efsanevi modelleri Şahin, Doğan ve Kartal aynı temel üzerine inşa edildi. Fiat 131 kökenli bu üçlü, 1976'da Murat 131 ile başlayan üretim sürecinin ardından 1977'de Şahin, 1981'de Doğan ve Kartal'ın katılımıyla aileye dönüştü. Özellikle 1988'deki kapsamlı yenilemeyle hepsi bugün bilinen köşeli tasarıma kavuştu. Ancak her model farklı bir konuma sahipti.

Şahin, üçlü arasında en ulaşılabilir ve sade seçenek olarak düşünüldü. Daha basit iç döşemeler, daha az elektrikli ekipman ve sade dış detaylarla sunuldu. Yıllar içinde beş ileri şanzıman ve Şahin S gibi versiyonlarla gelişti; enjeksiyonlu 1.6 i.e. seçeneği de eklendi. Doğan ise aynı sedan yapısının daha üst donanımlı haliydi. Dönemine göre elektrikli ön camlar, merkezi kilit, zengin döşemeler ve farklı iç-dış ayrıntılarla Şahin'den ayrıldı. Doğan L, SL ve SLX versiyonları bu farkı belirginleştirdi; ilerleyen yıllarda enjeksiyonlu SLX 1.6 i.e. de eklendi.

Kartal ise station wagon karoseriyle diğerlerinden net bir şekilde ayrıldı. Uzatılmış arka bölüm ve yüksek tavan, geniş bir yükleme alanı sağladı. Bu özelliğiyle yalnızca kalabalık ailelerin değil, otomobilini iş amacıyla kullananların da tercihi oldu. Üstelik Kartal tamamen iş aracı olarak kalmadı; Kartal SLX ve SLX i.e. gibi daha zengin donanımlı seçenekler de sunuldu.

En çok karıştırılan modeller Şahin ve Doğan oldu. İkisinin gövde yapıları büyük ölçüde aynıydı; asıl fark donanımdaydı. Doğan, daha kaliteli malzeme ve konfor donanımıyla Şahin'in üzerinde konumlandı. Ancak bu farklar her üretim yılında aynı olmadığından, modelleri karşılaştırırken üretim yılına bakmak gerekir. Özetle Şahin ekonomik ulaşım, Doğan konfor ve zengin donanım, Kartal geniş bagaj ve taşıma kapasitesi arayanları hedefledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Tofaş, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tofaş'ın Efsane Üçlüsü: Şahin, Doğan, Kartal - Son Dakika

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