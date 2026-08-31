TOGG'da Hisse Satışı Dalgası
Vestel ve Anadolu Grubu, TOGG'daki yüzde 46 hissesini satıyor. Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell alıcı.
Reuters'a konuşan kaynaklara göre, Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu, TOGG'daki toplam yüzde 46'lık hisselerini satmaya hazırlanıyor. CNBC-e'nin aktardığı habere göre, bu payların Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell tarafından alınması için görüşmeler sürüyor.
Bu gelişme, TOGG'un ortaklık yapısında önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Görüşmelerin sonucuna göre, yeni ortaklık yapısının netleşmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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