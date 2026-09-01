Togg'da Ortaklık Görüşmeleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Togg'da Ortaklık Görüşmeleri Devam Ediyor

Togg\'da Ortaklık Görüşmeleri Devam Ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vestel, Anadolu Grubu ve Turkcell, Togg'daki ortaklık paylarıyla ilgili görüşmeler yürütüyor.

Togg'un ortaklık yapısında değişikliğe gidileceğine ilişkin haberlerin ardından Vestel Elektronik, AG Anadolu Grubu Holding ve Turkcell KAP'a açıklama yaptı. Üç şirket de konuya ilişkin görüşmelerin sürdüğünü bildirirken, işlemin henüz kesinleşmediğini vurguladı.

Basında yer alan haberlerde, Togg'da yüzde 23'er paya sahip Vestel Elektronik ile Anadolu Grubu'nun toplam yüzde 46'lık payını devretmeye hazırlandığı, söz konusu hisselerin Turkcell ve Türkiye Varlık Fonu tarafından alınabileceği ileri sürüldü. Haberlerde satış bedeline ilişkin bilgi verilmezken, görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanabileceği iddia edildi.

Vestel, yatırım politikaları çerçevesinde yürütülen görüşmelerde bu aşamada işlemi kesinleştiren bir Yönetim Kurulu kararı bulunmadığını açıkladı. Turkcell, iştirak portföyüne yönelik görüşmeler gerçekleştirebildiğini ve haber konusu işlemle ilgili görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. Anadolu Grubu ise bağlayıcı bir sözleşme olmadığını, önemli gelişme olursa açıklama yapılacağını bildirdi.

Mevcut ortaklık yapısında Vestel, Anadolu Grubu, Turkcell ve BMC Otomotiv'in yüzde 23'er, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ise yüzde 8 payı bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Anadolu Grubu, Turkcell, Otomobil, Ekonomi, Vestel, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Togg'da Ortaklık Görüşmeleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu
Kafasında kaskla bara girdi Silahını çekip ortalığı kana buladı Kafasında kaskla bara girdi! Silahını çekip ortalığı kana buladı
Kızı son anlarını anlattı Kızı son anlarını anlattı

08:08
Nereden nereye Son halini görenler tanıyamadı
Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı
08:06
Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış Filo Jet’i Yunan’a tamir ettirmişler
Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış! Filo Jet'i Yunan'a tamir ettirmişler
07:18
Dünyaca ünlü Times Square Meydanı’nda dehşet Polis kurşunuyla durduruldu
Dünyaca ünlü Times Square Meydanı'nda dehşet! Polis kurşunuyla durduruldu
07:03
20 yıllık arkadaşına düğün hediyesi ağızları açık bıraktı
20 yıllık arkadaşına düğün hediyesi ağızları açık bıraktı
06:46
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll istifa etti
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll istifa etti
06:25
Kan donduran tehditlere gözaltı Şüpheli 16 yaşında çıktı
Kan donduran tehditlere gözaltı! Şüpheli 16 yaşında çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 08:14:46. #7.13#
SON DAKİKA: Togg'da Ortaklık Görüşmeleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement