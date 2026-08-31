TOGG'un Hisseleri Satışta
Vestel ve Anadolu Grubu'nun TOGG hisselerini satacağı konuşuluyor, TVF ortaklık için görüşüyor.
TOGG'da yüzde 23'er paya sahip Vestel Elektronik ile Anadolu Grubu'nun hisselerini satacağı konuşuluyor. Satış için Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile görüşmeler yapıldığı, fonun yerli elektrikli otomobil üreticisi TOGG'a ortak olmaya hazırlandığı ifade ediliyor.
Mevcut ortaklık yapısında Vestel Elektronik, Anadolu Grubu, Turkcell ve BMC Otomotiv'in yüzde 23'er, TOBB'un yüzde 8 hissesi bulunuyor. Denizlili iş insanı Ahmet Nazif Zorlu, Trabzon'daki otelini 35 milyon dolara sattığı haberlerde yer almıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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