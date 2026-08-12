Toyota 508 bin aracı geri çağırdı

Toyota, gösterge paneli ekranındaki olası arızalar nedeniyle ABD'de 508 bin 354 aracını geri çağırdı. Geri çağırma, 2025-2026 model bazı Camry Hybrid araçlarını kapsıyor. Sorun, çalıştırma sırasında ekranın arızalanması ve dörtlü flaşörler, sinyal lambaları, emniyet kemeri uyarı sistemi gibi işlevlerin devre dışı kalmasına yol açabiliyor.

Toyota, yetkili satıcılarda ücretsiz yazılım güncellemesiyle sorunun çözüleceğini ve araç sahiplerine mektupla bilgi verileceğini açıkladı. Bu durum, sürücüler için güvenlik riski oluştururken, yazılım kaynaklı geri çağırmaların otomotiv sektöründe arttığına işaret ediyor.