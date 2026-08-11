Toyota, 655 bin Camry'yi geri çağırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Toyota, 655 bin Camry'yi geri çağırıyor

Toyota, 655 bin Camry\'yi geri çağırıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toyota, Camry araçlarındaki ekran hatası nedeniyle 655 bin aracı geri çağırdığını duyurdu.

Toyota, Salı günü yaptığı açıklamayla, yaklaşık 655 bin Camry aracını geri çağırdığını doğruladı. Geri çağırmanın nedeni, araç çalıştırıldığında sinyal ve tehlike ışıkları gibi güvenlik göstergelerini devre dışı bırakabilen bir ekran hatası. ABD'de 508 binden fazla 2025-2026 model Camry Hybrid bu durumdan etkileniyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) belgelerine göre, araçlarda bulunan 7 inçlik ekran başlangıçta boş kalabiliyor. Bu da emniyet kemeri hatırlatıcıları ve kontakta anahtar uyarıları gibi ikazların çalışmamasına yol açabiliyor. NHTSA, bu arızaların hem sürücülerin hem de diğer yol kullanıcılarının kaza riskini artırdığını belirtiyor.

Toyota Motor North America, etkilenen araç sahiplerini yetkili bayilere yönlendirecek. Bayiler, ücretsiz yazılım güncellemesi yapacak. ABD'de sahip mektupları 21 Eylül'de gönderilmeye başlanacak ve bildirimlerin Ekim başında tamamlanması bekleniyor. Geri çağırma, Kuzey Amerika, Orta Doğu, Asya ve diğer bölgeleri kapsıyor. Etkilenen araçlar Aralık 2023 ile Temmuz 2026 arasında ABD, Japonya ve Tayland'daki üç tesiste üretildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Toyota, 655 bin Camry'yi geri çağırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi
Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun

20:36
Sturm Graz-Fenerbahçe maçında ilk 11’ler belli oldu Sarı-lacivertliler tur için sahada
Sturm Graz-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu! Sarı-lacivertliler tur için sahada
20:21
Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı
Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı
19:32
Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı
Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:49
Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 23:30:11. #7.13#
SON DAKİKA: Toyota, 655 bin Camry'yi geri çağırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.