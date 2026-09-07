Toyota Eylül 2026 fiyatlarını açıkladı, en uygunu Proace City Cargo oldu - Son Dakika
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Toyota Eylül 2026 fiyatlarını açıkladı, en uygunu Proace City Cargo oldu

Toyota Eylül 2026 fiyatlarını açıkladı, en uygunu Proace City Cargo oldu
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Toyota, Eylül 2026 için güncel fiyat listesini duyurdu. En uygun fiyatlı model 1 milyon 299 bin TL ile Proace City Cargo olurken, binekte Corolla 1 milyon 850 bin TL'den başlıyor. Corolla Hybrid 2 milyon 540 bin TL'den, Hilux 3 milyon 990 bin TL'den, Land Cruiser Prado ise 14 milyon 750 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Toyota, Eylül 2026 dönemi için güncel fiyat listesini yayınladı. Listede Corolla, Corolla Hybrid, Corolla Cross Hybrid, C-HR Hybrid, Yaris Hybrid, Yaris Cross Hybrid, Hilux, Land Cruiser Prado ve Proace City modelleri yer alıyor. En uygun fiyatlı seçenek 1 milyon 299 bin TL ile Proace City Cargo 1.5 D 100 HP Vision oldu. Binek tarafında ise başlangıç fiyatı 1 milyon 850 bin TL ile Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S modelinde görüldü.

Corolla ailesinde benzinli versiyonlar 1 milyon 850 bin TL ile 2 milyon 630 bin TL arasında değişiyor. Corolla Hybrid 2 milyon 540 bin TL'den başlarken, Corolla Cross Hybrid 2 milyon 875 bin TL'den satışa sunuluyor. C-HR Hybrid'in fiyatları 2 milyon 325 bin TL ile 3 milyon 180 bin TL arasında, Yaris Hybrid'in girişi 1 milyon 999 bin TL, Yaris Cross Hybrid'in ise 2 milyon 295 bin TL.

Hilux pick-up modeli 3 milyon 990 bin TL'den başlarken, Land Cruiser Prado'nun 2025 modeli 12 milyon 490 bin TL, güncel versiyonu ise 14 milyon 750 bin TL olarak açıklandı. Hafif ticari araçlarda Proace City 1 milyon 680 bin TL'den, Proace City Cargo ise 1 milyon 299 bin TL ile 1 milyon 353 bin TL arasında listelendi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Toyota Eylül 2026 fiyatlarını açıkladı, en uygunu Proace City Cargo oldu - Son Dakika

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