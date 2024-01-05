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Toyota Gazoo Racing, Motorsporlarına Sanatsal Bir Yaklaşım Getiriyor - Son Dakika
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Toyota Gazoo Racing, Motorsporlarına Sanatsal Bir Yaklaşım Getiriyor

Toyota Gazoo Racing, yayınladığı yeni video ile motorsporlarına sanatsal bir yaklaşım getirdi. Videoda WRC, WEC, Dakar Rallisi ve Nürburgring 24 Saat gibi yarışlarda kullanılan araçlar, vahşi hayvanları çeker gibi mümkün olduğunca yakından ve süper yavaş çekimde filme alındı. Toyota, elde ettiği başarıyı önümüzdeki yıla da taşımak hedefiyle yola devam ediyor.

Toyota Gazoo Racing, Motorsporlarına Sanatsal Bir Yaklaşım Getiriyor
05.01.2024 - 12:38,
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Toyota Gazoo Racing, yayınladığı yeni video ile motorsporlarına sanatsal bir yaklaşım getirdi.

TGR YouTube kanalında, yarış takımının ve GR markasının "motorsporlarıyla geliştirilen daha iyi otomobiller üretme" felsefesini aktaran video, "Vahşi An/ Wild Moment" ismiyle yayına girdi. Videoda WRC'de yarışan GR YARIS Rally1 HYBRID, WEC'de yarışan GR010 HYBRID, Dakar Rallisi'nde yarışan GR DKR Hilux T1+3 ve Nürburgring 24 Saat dayanıklılık yer alan GR Supra başrolde yer aldı. Profesyonel yarış pilotları tarafından ekstrem şartlarda kullanılan araçlar, vahşi hayvanları çeker gibi mümkün olduğunca yakından ve süper yavaş çekimde filme alındı. Böylece ortaya yarış araçlarının mükemmel detaylarıyla birlikte karşılaştığı zorluklar gözler önüne serildi.

Toyota Gazoo Racing, Motorsporlarına Sanatsal Bir Yaklaşım Getiriyor

Bu çekim için Toyota Gazoo Racing'in yarışçıları Takamoto Katsuta (kamera aracı Norihiko Katsuta tarafından kullanıldı), Kamui Kobayashi, Masahiro Sasaki ve Giniel de Villiers görev aldı. 2023 yılında Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Dünya Ralli Şampiyonası'nı kazanan Toyota, son yıllarda elde ettiği başarıyı önümüzdeki yıla da taşımayı hedefliyor.

Toyota Gazoo Racing, Motorsporlarına Sanatsal Bir Yaklaşım Getiriyor

Toyota Gazoo Racing, Motorsporlarına Sanatsal Bir Yaklaşım Getiriyor

Toyota Gazoo Racing, Motorsporlarına Sanatsal Bir Yaklaşım Getiriyor

Toyota Gazoo Racing, Motorsporlarına Sanatsal Bir Yaklaşım Getiriyor

Toyota Gazoo Racing, Motorsporlarına Sanatsal Bir Yaklaşım Getiriyor

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Kaynak: Carmedya.com
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YouTube, Dünya, Otomobil, Güncel, Son Dakika

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