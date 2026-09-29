DDK Başkanı Tanrıkulu, Borsa İstanbul’daki görevinden ayrıldı - Son Dakika
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DDK Başkanı Tanrıkulu, Borsa İstanbul’daki görevinden ayrıldı

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DDK Başkanı Tanrıkulu, Borsa İstanbul’daki görevinden ayrıldı
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Sermaye piyasalarındaki yatırım fonlarına yönelik soruşturma ve denetim süreci sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Devlet Denetleme Kurulu’nu görevlendirmesinin ardından DDK Başkanı Salih Tanrıkulu, Borsa İstanbul’daki görevinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sermaye piyasalarındaki gelişmelerin incelenmesi için Devlet Denetleme Kurulu’nu (DDK) görevlendirmesinin ardından, DDK Başkanı Salih Tanrıkulu Borsa İstanbul’daki görevlerinden ayrıldı. Tanrıkulu’nun kararının, yürütülecek incelemenin tarafsızlığı ve bağımsızlığı konusunda herhangi bir tartışma oluşmaması amacıyla alındığı bildirildi.

DDK İNCELEMESİ ÖNCESİ GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye piyasalarında bazı yatırım fonlarına ilişkin soruşturmaların ardından denetim süreci genişletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gelişmelerin tüm yönleriyle incelenmesi için DDK’yı görevlendirdi.

Bu gelişmenin ardından DDK Başkanı Salih Tanrıkulu, Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yürüttüğü görevlerinden ayrılma kararı aldı.

“TARAFLILIK TARTIŞMASINA MAHAL VERİLMEMESİ” İÇİN

Tanrıkulu’nun görevden ayrılmasının gerekçesi, inceleme sürecinin herhangi bir tarafsızlık tartışmasına konu olmadan yürütülmesi olarak aktarıldı.

Borsa İstanbul’un resmi kayıtlarında Tanrıkulu’nun 2 Kasım 2023’te yönetim kurulu üyeliğine seçildiği ve daha sonra yönetim kurulunda başkan vekili olarak görev yaptığı görülüyor.

ERDOĞAN: DDK’YI GÖREVLENDİRDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili süreci koordine etmek üzere bir kurul oluşturulduğunu ve DDK’nın da görevlendirildiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemleri, para hareketleri ve fonlarla bağlantılı mali işlemler inceleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 26 Eylül’de yaptığı açıklamada 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlıklarının dondurulduğunu, 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı.

TANRIKULU’NUN DDK GÖREVİ DEVAM EDİYOR

Salih Tanrıkulu, 7 Haziran 2024’te Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına atanmıştı. Borsa İstanbul’daki görevinden ayrılmasıyla birlikte DDK Başkanlığı görevi ise devam ediyor.

Borsa İstanbul’daki görev değişikliğinin, DDK tarafından yürütülecek incelemenin kurumsal açıdan daha bağımsız bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik olduğu bildirildi.

Devlet Denetleme KurumuRecep Tayyip ErdoğanSalih TanrıkuluBorsa İstanbulSon Dakika

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SON DAKİKA: DDK Başkanı Tanrıkulu, Borsa İstanbul’daki görevinden ayrıldı - Son Dakika
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