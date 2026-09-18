Toyota, hidrojenli Hilux FCEV\'i 2028\'de çıkaracak; menzil ve çekişte elektrikliyi geçecek

Toyota, Hannover'deki IAA Transportation 2026'da hidrojen yakıt hücreli Hilux FCEV modeli için tarih verdi. 2028'de çıkacak araç, menzil ve çekme kapasitesinde elektrikli versiyonu geride bıraktı.

Hidrojenli Hilux, elektrikli versiyona kıyasla daha uzun menzil ve daha yüksek çekme kapasitesi sunuyor. Toyota'nın bu hamlesi, hidrojen yakıt hücreli araçların ticari kullanımdaki potansiyelini vurguluyor.