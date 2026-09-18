Toyota, hidrojenli Hilux FCEV\'i 2028\'de çıkaracak; menzil ve çekişte elektrikliyi geçecek

Toyota, hidrojenli Hilux FCEV'i 2028'de çıkaracak; menzil ve çekişte elektrikliyi geçecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Toyota, Hannover'deki IAA Transportation 2026'da hidrojen yakıt hücreli Hilux FCEV modeli için 2028 tarihini verdi. Araç, daha uzun menzil ve daha yüksek çekme kapasitesiyle elektrikli versiyonu geride bırakarak hidrojenli araçların ticari potansiyelini öne çıkarıyor.
Toyota, Hannover'deki IAA Transportation 2026'da hidrojen yakıt hücreli Hilux FCEV modeli için tarih verdi. 2028'de çıkacak araç, menzil ve çekme kapasitesinde elektrikli versiyonu geride bıraktı.
Hidrojenli Hilux, elektrikli versiyona kıyasla daha uzun menzil ve daha yüksek çekme kapasitesi sunuyor. Toyota'nın bu hamlesi, hidrojen yakıt hücreli araçların ticari kullanımdaki potansiyelini vurguluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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