Toyota'nın Karı Düşüyor - Son Dakika
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Toyota'nın Karı Düşüyor

Toyota\'nın Karı Düşüyor
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Toyota, zayıf satışlar ve maliyet artışları nedeniyle işletme karında düşüş bekliyor.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, zayıf araç satışları ve artan maliyetler nedeniyle bu hafta üst üste beşinci çeyrekte işletme karında düşüş açıklayacak. LSEG anketine katılan sekiz analistin medyan tahminine göre, şirketin Nisan-Haziran dönemi karı 1,11 trilyon yen (yaklaşık 7 milyar dolar) olacak ve geçen yıla göre yüzde 5 azalacak.

Küresel satışlar ilk çeyrekte yüzde 3 düşüşle 2,5 milyon adede geriledi. Çin'de satışlar yüzde 28, Orta Doğu'da ise üçte bir oranında azaldı. Analistler, Orta Doğu'daki çatışmanın alüminyum ve nafta gibi malzeme fiyatlarını yükselttiğini ve bölgeye araç sevkiyatlarını aksattığını belirtiyor. Toyota'nın Okyanusya satışları yüzde 16, Orta ve Güney Amerika satışları ise yüzde 5 geriledi. Ayrıca, şirketin en çok satan modellerinden RAV4'ün yeniden tasarlanan versiyonuna geçiş nedeniyle ABD satışlarında da baskı yaşandığı ifade ediliyor.

Japonya'nın güneyindeki ölümcül deprem, tedarikçilerin üretimini aksattı ve Toyota'yı dört fabrikasında üretimi durdurmak zorunda bıraktı. Üç fabrikada üretime Çarşamba gününe kadar, bir başkasında ise Cuma gününe kadar ara verildi. Tedarikçi Aisin, hasarlı fabrikasında üretimin ne zaman yeniden başlayacağını açıklayamadı. Yatırımcılar, şirketin 3 trilyon yenlik yıllık kar tahmininde değişiklik yapıp yapmayacağını ve yeni RAV4 satışlarının ne zaman hızlanacağını merak ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Toyota'nın Karı Düşüyor - Son Dakika

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