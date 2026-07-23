Toyota Rallide İkili Zafer - Son Dakika
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Toyota Rallide İkili Zafer

Toyota Rallide İkili Zafer
23.07.2026 07:01
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Toyota Gazoo Racing, Estonya Rallisi'nde Pajari ile galibiyet aldı, Solberg ikinci oldu.

Toyota Gazoo Racing World Rally Team, Estonya Rallisi'nde etkileyici bir ikili zafere imza attı. Sami Pajari ve yardımcı pilotu Marko Salminen, 5 numaralı Toyota GR Yaris Rally1 ile FIA Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetlerini elde etti. Oliver Solberg ve Elliott Edmondson ise 99 numaralı araçla ikinci sırayı alarak takımın başarısını pekiştirdi.

TGR-WRT Başkanı Akio Toyoda, yaptığı açıklamada tüm sürücülerinin bu sezon galibiyet aldığını ve takımın her sürücüye eşit fırsat sunan araç geliştirme felsefesinin başarısını vurguladı. Ralli, 301,8 kilometrelik zorlu etaplarla geçerken Pajari, ilk günden itibaren üstünlüğünü kurdu ve 24,39 kilometrelik Kääriku etabını da iyi yöneterek 19,5 saniye farkla zafere ulaştı.

Bu sonuçla Pajari, pilotlar klasmanında 144 puanla üçüncü sıraya yükselirken, Solberg 130 puanla beşinci oldu. Toyota, üreticiler şampiyonasında 464 puanla liderliğini sürdürüyor. Bir sonraki yarış, 30 Temmuz - 2 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Finlandiya Rallisi olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Estonya, Dünya, Spor, Son Dakika

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