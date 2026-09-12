Trump Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de fabrika kurmasına itiraz etmeyeceğim dedi
Trump, Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de fabrika kurmaları ve Amerikalı işçi çalıştırmaları durumunda buna itiraz etmeyeceğini açıkladı. Bu açıklama, Washington'ın Çin bağlantılı araç teknolojisine getirdiği sert kısıtlamaların ardından otomotiv sektöründe yeni bir tartışma başlattı.
Trump, Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de fabrika kurmaları ve Amerikalı işçi çalıştırmaları durumunda buna itiraz etmeyeceğini söyledi.
Bu açıklama, Washington'ın Çin bağlantılı araç teknolojisine getirdiği sert kısıtlamaların ardından otomotiv sektöründe yeni bir tartışma başlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
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