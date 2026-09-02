Türkiye'de otomobil pazarı Ağustos'ta yüzde 25,16 küçüldü, satışlar 81 bin adede indi
Türkiye otomobil pazarında Ağustos ayı satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,16 oranında düşüşle 81 bin 31 adet olarak kaydedildi. Böylece piyasadaki daralma sürerken, ayın en çok tercih edilen otomobil markaları da belli oldu.
Ağustos ayında Türkiye'de otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,16 azalarak 81 bin 31 adete geriledi.
Bu veriler ışığında, geçen ayın en çok satılan otomobil markaları da açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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