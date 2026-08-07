Türkiye'de Süper Otomobiller 100 Milyon TL'yi Geçti - Son Dakika
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Türkiye'de Süper Otomobiller 100 Milyon TL'yi Geçti

Türkiye\'de Süper Otomobiller 100 Milyon TL\'yi Geçti
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Türkiye'de ikinci el süper otomobillerin fiyatları 87 milyon TL'den 122 milyon TL'ye ulaşıyor.

Türkiye otomobil pazarında ikinci el ve özel ithalat yöntemiyle alıcısını bekleyen süper otomobillerin etiket fiyatları yüz milyonlarca liraya ulaşıyor. Satışa sunulan markalar arasında Ferrari, Lamborghini, McLaren, Aston Martin ve Rolls-Royce gibi dünya devleri bulunuyor. Sınırlı sayıda bulunan bu özel araçlar; yüksek performans kapasiteleri, özel üretim detayları ve Türkiye'deki kısıtlı arz seviyesi nedeniyle pazarın en yüksek fiyatlı seçeneklerini oluşturuyor.

Farklı modellerden oluşan ve Türkiye'deki en pahalı 10 otomobili bir araya getiren listede fiyatlar 87 milyon TL'den başlayarak 122 milyon TL'ye kadar uzanıyor. Listede yer alan en pahalı otomobiller şöyle: McLaren 720S (87 milyon TL), Ferrari SF90 Spider (87,75 milyon TL), Rolls-Royce Phantom (90 milyon TL), Aston Martin Vanquish (92,5 milyon TL), Ferrari 488 Pista (95 milyon TL), Ferrari Purosangue (105 milyon TL), Ferrari 12Cilindri Spider (109 milyon TL), Ferrari 812 GTS (110 milyon TL), Lamborghini Revuelto (112 milyon TL) ve Ferrari 849 Testarossa (122 milyon TL).

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Türkiye'de Süper Otomobiller 100 Milyon TL'yi Geçti - Son Dakika

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