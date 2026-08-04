Türkiye Otomotiv Pazarı Temmuz'da %25 Daraldı - Son Dakika
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Türkiye Otomotiv Pazarı Temmuz'da %25 Daraldı

Türkiye Otomotiv Pazarı Temmuz\'da %25 Daraldı
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Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yıla göre %25 azaldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25 daralarak 80 bin 786 adet seviyesine geriledi. Otomobil satışları yüzde 25,79 azalışla 62 bin 478 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 22,17 düşüşle 18 bin 308 adede indi.

Ocak-temmuz döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,72 daralarak 638 bin 965 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 12,14 azalarak 502 bin 712 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,05 düşüşle 136 bin 253 adede geriledi.

Temmuz ayı satışları, 5 yıllık temmuz ayı ortalamasının yüzde 2,8 altında kalırken; otomobil pazarı 5 yıllık ortalamanın yüzde 3,1, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2 gerisinde gerçekleşti. Buna karşın toplam pazar, 10 yıllık temmuz ayı ortalamasının yüzde 13 üzerinde seyretti. Otomobil satışları 10 yıllık ortalamanın yüzde 12,1, hafif ticari araç satışları ise yüzde 16,2 üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Türkiye Otomotiv Pazarı Temmuz'da %25 Daraldı - Son Dakika

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