TVS Motor Hisseleri 52 Haftalık Zirveye Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TVS Motor Hisseleri 52 Haftalık Zirveye Ulaştı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TVS Motor, Temmuz 2026'da en yüksek aylık satışını açıkladı, hisseleri taze bir zirveye yükseldi.

TVS Motor Company hisseleri, şirketin Temmuz 2026'da tüm zamanların en yüksek aylık satışını açıklamasının ardından Pazartesi günü erken işlemlerde taze bir 52 haftalık zirveye yükseldi. Satışlar yurt içi, ihracat, elektrikli araç ve üç tekerlekli segmentlerindeki güçlü büyümeyle desteklendi.

NSE'de hisse senedi 4.374,70 TL ile yeni bir 52 haftalık zirveye ulaştı. Hisse önceki kapanışı olan 4.313,10 TL'ye göre 4.336,50 TL'den açıldı ve 4.319,60–4.374,70 TL aralığında işlem gördü.

TVS Motor, Temmuz 2026'da 629.675 adetle en yüksek aylık satışını gerçekleştirdi. Bu, geçen yılın aynı ayındaki 456.350 adede göre %38 artış demek. Uluslararası iş, elektrikli iki tekerlekli ve üç tekerlekli segmentlerinde de rekor satışlar kaydedildi.

Toplam iki tekerlekli satışları %38 artışla 603.138 adede, yurt içi iki tekerlekli satışları ise %42 artışla 437.394 adede yükseldi. Elektrikli iki tekerlekli satışları %158 artarak 60.934 adede çıktı ve toplam iki tekerlekli satışlarının yaklaşık %10'unu oluşturdu. Uluslararası operasyonlar %29 artışla 184.264 adede ulaştı. Üç tekerlekli segmenti ise %51 büyüyerek 26.537 adet oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Finans, Son Dakika

Son Dakika Otomobil TVS Motor Hisseleri 52 Haftalık Zirveye Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan emsal karar Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi Yargıtay'dan emsal karar! Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi
Bakan Şimşek duyurdu Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor
Karadeniz yangın yeri İHA’nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
44 orman yangını mercek altında 6 şüpheli tutuklandı 44 orman yangını mercek altında! 6 şüpheli tutuklandı
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy’deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme

11:19
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök’ten ilk açıklama
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
11:06
Ne yapıyorsun Uğurcan Hazırlık maçı da olsa affetmediler
Ne yapıyorsun Uğurcan? Hazırlık maçı da olsa affetmediler
11:01
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
10:02
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 11:26:27. #7.13#
SON DAKİKA: TVS Motor Hisseleri 52 Haftalık Zirveye Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.