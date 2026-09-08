Uber'ın kurucusu Kalanick'in robotaksi şirketi Atoms, otonom araç için 1,7 milyar dolar topladı - Son Dakika
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Uber'ın kurucusu Kalanick'in robotaksi şirketi Atoms, otonom araç için 1,7 milyar dolar topladı

Uber\'ın kurucusu Kalanick\'in robotaksi şirketi Atoms, otonom araç için 1,7 milyar dolar topladı
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Uber'ın kurucusu Travis Kalanick'in robotaksi girişimi Atoms, Andreessen Horowitz öncülüğündeki turda 1,7 milyar dolar topladı ve işe alım ile satın alma planları yapıyor.

Uber'ın kurucusu Travis Kalanick'in robotik girişimi Atoms, otonom araç pazarındaki konumunu güçlendirmek için harekete geçti. Financial Times'ın haberine göre şirket, Andreessen Horowitz öncülüğündeki turda 1,7 milyar dolar topladıktan sonra hem işe alım hem de satın alma planları yapıyor.

Haberde dikkat çeken bir diğer gelişme, Atoms ile Uber arasındaki görüşmeler. İki şirketin, Atoms'un robotaksi teknolojisini Uber platformunda kullanmayı değerlendirdiği öne sürülüyor. Uber'in Atoms'a 100 milyon dolar yatırım yaptığı da iddialar arasında. Ancak taraflar henüz kesinleşmiş bir anlaşmayı doğrulamadı.

Atoms'un robotaksi dışında daha geniş bir robotik stratejisi olduğu ifade ediliyor. Kalanick'in Uber döneminde otonom sürüş birimini elden çıkardığı hatırlanınca, bu yeni adımlar "yarım kalan iş" ifadesine farklı bir anlam katıyor. Yeni gelişmeler, Kalanick'in yıllar sonra otonom araç alanına farklı bir şirketle döndüğünü gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Travis Kalanick, Teknoloji, Otomobil, Uber, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Uber'ın kurucusu Kalanick'in robotaksi şirketi Atoms, otonom araç için 1,7 milyar dolar topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uber'ın kurucusu Kalanick'in robotaksi şirketi Atoms, otonom araç için 1,7 milyar dolar topladı - Son Dakika
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