Uber\'ın kurucusu Kalanick\'in robotaksi şirketi Atoms, otonom araç için 1,7 milyar dolar topladı

Uber'ın kurucusu Travis Kalanick'in robotik girişimi Atoms, otonom araç pazarındaki konumunu güçlendirmek için harekete geçti. Financial Times'ın haberine göre şirket, Andreessen Horowitz öncülüğündeki turda 1,7 milyar dolar topladıktan sonra hem işe alım hem de satın alma planları yapıyor.

Haberde dikkat çeken bir diğer gelişme, Atoms ile Uber arasındaki görüşmeler. İki şirketin, Atoms'un robotaksi teknolojisini Uber platformunda kullanmayı değerlendirdiği öne sürülüyor. Uber'in Atoms'a 100 milyon dolar yatırım yaptığı da iddialar arasında. Ancak taraflar henüz kesinleşmiş bir anlaşmayı doğrulamadı.

Atoms'un robotaksi dışında daha geniş bir robotik stratejisi olduğu ifade ediliyor. Kalanick'in Uber döneminde otonom sürüş birimini elden çıkardığı hatırlanınca, bu yeni adımlar "yarım kalan iş" ifadesine farklı bir anlam katıyor. Yeni gelişmeler, Kalanick'in yıllar sonra otonom araç alanına farklı bir şirketle döndüğünü gösteriyor.