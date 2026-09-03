Uber, Londra'da Wayve Teknolojili İlk Otonom Taksi Hizmetini Başlattı - Son Dakika
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Uber, Londra'da Wayve Teknolojili İlk Otonom Taksi Hizmetini Başlattı

Uber, Londra\'da Wayve Teknolojili İlk Otonom Taksi Hizmetini Başlattı
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Uber, Birleşik Krallık'ta ilk otonom taksi hizmetini Londra'da başlattı; elektrikli Ford Mustang Mach-E araçlar bugünden itibaren uygulama üzerinden çağrılabiliyor. Başlangıçta araçlarda güvenlik gözlemcisi bulunacak, hizmet için ek ücret alınmayacak ve filo talebe göre zamanla büyütülecek.

Uber, Birleşik Krallık'ta ilk otonom taksi hizmetini başlattı. Wayve'ın otonom sürüş teknolojisiyle donatılan elektrikli Ford Mustang Mach-E araçlar, bugünden itibaren Londra'da Uber uygulaması üzerinden çağrılabiliyor. Araçlar, havalimanları hariç şehrin her yerinde seyahat edebiliyor.

Bu gelişme, robotaksi alanına büyük yatırım yapan Uber için önemli bir adım. Başlangıçta araçlarda güvenlik gözlemcisi olarak lisanslı sürücüler bulunacak. Wayve, küçük bir araç filosuyla başladıklarını ve talebe göre filoyu zamanla büyüteceklerini belirtti.

Uber kullanıcıları, UberX, Uber Electric veya Uber Comfort seçeneklerinde normal şekilde uygulamayı kullanarak robotaksi ile eşleşebilecek. Bu hizmet için ek ücret alınmayacak, ancak kullanıcılar isterse normal bir araca geçebilecek. Ayarlar bölümünden otonom araçları tercih eden kullanıcıların eşleşme şansı artıyor.

Wayve'ın donanımı, lidar kullanmıyor ve önceden hazırlanmış yüksek çözünürlüklü haritalara ihtiyaç duymuyor. Tesla'nın yalnızca kamera yaklaşımına benzer şekilde radar sensörleri içeren sistem, donanımdan bağımsız çalışacak şekilde tasarlanmış. Araçlar sürüş sırasında öğrenerek her yolculukla yeni bilgiler kazanıyor.

Londra'daki araçların bakımı Uber ve Otto Car iş birliğiyle yapılacak, otonom sistem ise Wayve tarafından yönetilecek. Amerikan robotaksi lideri Waymo'nun ise yıl sonuna kadar Londra'da hizmete başlaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Birleşik Krallık, Teknoloji, Otomobil, Ulaşım, Londra, Uber, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Uber, Londra'da Wayve Teknolojili İlk Otonom Taksi Hizmetini Başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uber, Londra'da Wayve Teknolojili İlk Otonom Taksi Hizmetini Başlattı - Son Dakika
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