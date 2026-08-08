Uber, Robotaksi İçin 10 Milyar Dolar Yatırım Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uber, Robotaksi İçin 10 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

Uber, Robotaksi İçin 10 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uber, 120 bin robotaksi hizmeti için 10 milyar dolar yatırım planlıyor, 15 şehirde hizmet sunacak.

Uber, otonom ulaşım pazarında Waymo ve Tesla ile rekabet etmek için büyük bir yatırım planı açıkladı. Şirket, önümüzdeki yıllarda 120 bin robotaksi hizmete almak üzere yaklaşık 10 milyar dolar harcamayı öngörüyor. Bu yıl en az 15 şehirde robotaksi hizmeti sunmayı hedefliyor.

Uber, kendi otonom sürüş sistemini geliştirmek yerine farklı teknolojileri tek platformda birleştirecek. CEO Dara Khosrowshahi, bu yatırımın mevcut mali güçle mümkün olduğunu söyledi. Şirketin ikinci çeyrek serbest nakit akışı 2,8 milyar dolar, son 12 aylık serbest nakit akışı ise 10,1 milyar dolar oldu.

Uber, 2020'de kendi otonom araç projesini sonlandırarak ortaklık yolunu seçti. Zoox, Rivian ve Lucid gibi şirketlere yatırım yaptı. Sensörlü araçlarla sürüş verileri toplayarak ortaklarının yazılımlarını geliştirmesine destek oluyor.

Londra'da modifiye edilmiş 15 Ford Mustang Mach-E'nin kamuya açık yollarda test edilmesine onay verildi. Londralılar önümüzdeki haftalarda Uber uygulaması üzerinden bu hizmeti kullanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Ulaşım, Uber, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Uber, Robotaksi İçin 10 Milyar Dolar Yatırım Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez
İran’dan Mekke Anlaşması’na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını İslam aleminin en kutsal mabedinde kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını İslam aleminin en kutsal mabedinde kıldı
Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi
Eskişehir’de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım Eskişehir'de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım
Hür Ağbaba’nın para trafiği MASAK raporunda Ağabey Veli Ağbaba’ya gönderilen miktar dudak uçuklattı Hür Ağbaba'nın para trafiği MASAK raporunda! Ağabey Veli Ağbaba'ya gönderilen miktar dudak uçuklattı

17:06
Avrupa’dan talipleri vardı Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
16:16
Damlanur’un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:56
Türkiye, Yunanistan’ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina’da rahatsızlık yarattı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 20:32:55. #7.13#
SON DAKİKA: Uber, Robotaksi İçin 10 Milyar Dolar Yatırım Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.