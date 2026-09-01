Unifor ve Stellantis, Kanada\'da 9.000 işçiyi kapsayan yeni sözleşme için görüşmelere başladı

Unifor ve Stellantis, Kanada genelinde 9.000'den fazla işçiyi kapsayan yeni sözleşme için görüşmelere başladı. Unifor Ulusal Başkanı Lana Payne, bu turun odak noktasının Stellantis'in Kanada'ya bağlılığı olduğunu ve üyeleri geleceğe hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.

Stellantis, Ford ve General Motors ile yapılan başarılı görüşmelerin ardından Unifor ile masaya oturan son Detroit Üçlüsü şirketi oldu. Sendika için öncelikler arasında, yaklaşık 2.200 üyenin belirsiz süreli izinli olduğu Brampton Montaj Tesisi'nin geleceği ile Windsor Montaj ve Etobicoke Döküm Tesisi'nde üretim hacimlerinin güvence altına alınması yer alıyor.

Payne, şirkete ilettiği mesajın, Stellantis'in üyeleri, sendikayı ve bu ülkeyi asla hafife almaması gerektiği yönünde olduğunu belirtti. Sendika, 11 Eylül'e kadar şirketle ön anlaşmaya varmayı hedefliyor. Unifor Stellantis Baş Müzakere Komitesi Başkanı James Stewart, zorlu görüşmeler beklediklerini ancak tüm üyeler için doğru anlaşmayı almak üzere hazır olduklarını ifade etti.