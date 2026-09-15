Uno Minda 1.415 crore rupilik yatırımla Hosur ve Kharkhoda'da üretimi büyütüyor

Büyük otomotiv bileşeni üreticisi Uno Minda, Salı günü ana iş kollarında kapasite artırımı ve tesis konsolidasyonu projelerini duyurdu. Şirket, toplamda yaklaşık 1.415 crore rupi yatırım yapacağını belirtti. Bu yatırımların üretim ağını güçlendireceği, kilit bölümlerde kapasiteyi artıracağı ve önde gelen OEM'lerden gelen yükselen talebi karşılayacağı ifade edildi.

Şirketin genel müdürü Ravi Mehra, projelerin Uno Minda'nın uzun vadeli büyüme yolculuğunda önemli bir adım olduğunu söyledi. Mehra, yatırımların sipariş veya net talep görünürlüğüne dayandığını, müşterilere yakın kalındığını ve ölçeklenebilir, verimli, geleceğe hazır üretim kabiliyetleri kurulduğunu belirtti.

İlk proje, Tamil Nadu Hosur'da 510 crore rupi sermaye harcamasıyla yeşil alan alüminyum döküm tesisi kurulmasını kapsıyor. Uno Minda'nın Alüminyum Döküm Bölümü, iki tekerlekli, dört tekerlekli ve ticari araçlar için içten yanmalı ve elektrikli araçlara yönelik döküm parçalar üretiyor. Mevcut Hosur tesisinin genişleme sınırına ulaşması nedeniyle şirket, Thally Road'daki mevcut arazisinde yeni bir yeşil alan tesis kuracak. Hosur'daki alüminyum döküm kapasitesi yaklaşık 13.000 tondan 34.000 tona çıkarılacak; uygulama üç yıla yayılacak ve ilk fazın Q4FY28'de üretime başlaması bekleniyor.

Yönetim kurulu ayrıca Haryana Kharkhoda'da 3,3 milyon adetlik iki tekerlekli araç alaşım jant kapasitesi tesisi kurulmasını onayladı. Bu kapsamda Maharashtra Supa'daki 2 milyon adetlik mevcut kapasite Kharkhoda tesisine taşınacak ve ilave 155 crore rupi harcama yapılacak. Proje iki yıla yayılacak, ilk fazın Q4FY28'de üretime başlaması bekleniyor.

Şirket, Bengaluru'daki Uno Minda Kyoraku iştiraki altındaki kalıplama tesisini de artan talep için genişletme kararı aldı. Tahmini sermaye harcaması yaklaşık 80 crore rupi olan genişletmenin Q1FY28'de faaliyete geçmesi bekleniyor. Toyoda Gosei Japonya ile ortak girişim olan Toyoda Gosei South India Private Limited ise Maharashtra CSN'de yeni bir tesis kuracak. Bu tesiste iç ve dış otomotiv parçaları, hava yastıkları, hortumlar ve gövde sızdırmazlık parçaları üretilecek. Karnataka Bidadi ve Harohalli'den sonra Hindistan'daki üçüncü tesis olacak. Yeni müşteri siparişleriyle desteklenen projenin tahmini sermaye harcaması yaklaşık 670 crore rupi ve tesisin Q4FY29'da faaliyete geçmesi bekleniyor.