İkinci el otomobil piyasasında kilometre çoğu zaman ilk bakılan kriter olsa da, motorun dayanıklılığı ve bakım geçmişi daha önemli olabilir. Özellikle sağlamlığıyla ün yapan bazı dizel motorlar, 200 bin kilometreyi aştıktan sonra bile güven vermeye devam ediyor. Bu içerikte uzun ömürlü dizel motorlar ve ikinci elde dikkat edilmesi gerekenler inceleniyor.

Volkswagen Grubu'nun 1.9 TDI motoru, sağlam mekanik yapısı ve düşük yakıt tüketimiyle 400-500 bin kilometrenin üzerinde kullanılabiliyor. PSA'nın 2.0 HDi motoru da dayanıklı enjeksiyon sistemi sayesinde 300 bin kilometreyi rahatlıkla görebiliyor. Renault'un 1.5 dCi motoru, düzenli bakımla uzun ömürlü olurken, Fiat'ın 1.6 Multijet motoru ticari kullanımda bile dayanıklılık gösteriyor. Honda'nın 2.2 i-CTDi/i-DTEC motorları da sağlam blok yapılarıyla öne çıkıyor. PSA'nın 1.6 HDi/BlueHDi motorları ise doğru bakımla yüksek kilometrelere ulaşabiliyor.

Yüksek kilometrede dizel araç alırken bakım geçmişi, yağ değişimleri, enjektör, turbo, DPF, EGR, debriyaj ve şanzıman kontrolü önem taşıyor. Ekspertiz raporu ve servis kayıtları riski azaltmaya yardımcı oluyor.