Verstappen'den Genç Yıldız Dries Van Langendonck'a Destek - Son Dakika
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Verstappen'den Genç Yıldız Dries Van Langendonck'a Destek

17.07.2026 00:31
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Max Verstappen, genç yetenek Dries Van Langendonck'u sürücü gelişim programına dahil etti.

Max Verstappen, Formula 1 kokpitinden uzaklaşarak Verstappen Racing ailesine ilk genç pilotunu kabul etti. Dört kez dünya şampiyonu olan Hollandalı pilot, Belçikalı genç yetenek Dries Van Langendonck'u GT ve simülatör yarış takımlarına dahil ederek kendi sürücü gelişim programının başlangıcını yaptı. Bu ortaklık, Formula 1'in iki büyük ismi arasında ilginç bir bağ oluşturuyor; 15 yaşındaki Van Langendonck, McLaren'in genç pilot programının bir üyesi olarak kalmaya devam ederken Verstappen Racing'den de destek alacak.

Van Langendonck, tek kişilik araçlarda hızla yükseliyor. Başarılı karting kariyerinin ardından British Formula 4'te çaylak sezonunda ilk 15 yarıştan dört zafer kazanarak 2026 şampiyonasında liderliğe oturdu. Verstappen, gencin hızlı yükselişine hayranlığını gizlemezken, onunla ve yönetim ekibiyle Van Langendonck'un gelişimine rehberlik edeceklerini belirtti. Verstappen Racing'in profesyonel simülatör programı bu süreçte merkezi rol oynayacak.

Van Langendonck, tek kişilik araçlara geçmeden önce Avrupa'nın önde gelen karting yeteneklerinden biri olarak yedi şampiyonluk kazandı. Genç Belçikalı, Verstappen gibi bir Formula 1 yıldızıyla bir araya gelmenin kariyerinde önemli bir adım olduğunu belirterek, "Verstappen Racing, beni kariyerimde bir sonraki seviyeye taşıyacak desteği sağlıyor ve Formula 1'e giden yolda önemli bir adım. Max gibi deneyimli bir sürücüden öğrenmek ve profesyonel yönetim ekibinin desteğine sahip olmak gerçekten harika" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Verstappen'den Genç Yıldız Dries Van Langendonck'a Destek - Son Dakika

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